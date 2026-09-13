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Доля наличных в платежах россиян выросла до 32%

Во втором квартале доля наличных в платежах россиян выросла до 32% против 25% годом ранее. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков.

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