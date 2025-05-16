КГМУ подписал соглашение с вузами стран ОИС

В рамках XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025» Казанский государственный медицинский университет (КГМУ) заключил несколько важных соглашений с образовательными учреждениями из стран Организации исламского сотрудничества.
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