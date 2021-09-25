Президент не справился с борщом

Медвежий уголПолитикаПрезидент не справился с борщом автор - РОСГОД – Россия. Годы. Дни. Наступила осень, выросла капуста, на прилавке ценник вызывает чувства.Вернуться к статье8611НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГгалинаА где же мясо?Владимир ПетросовЭлекторату, "проголосовавшему" за ЕдРо мясо - дурная блажь.Гришаев СергейИди купи. Или халява и мороженку впридачу?ВДвалерий двойнишниковЗачем мясо...соя я же есть!_))АлександрСвёкла стоит 22 рубля,картофель около 25 руб.за кило. Всё дешевле,чем во времена Брежнева.Автор-лжец.Сергей КоротичУ на картофель со свеклой от 50 рублейАлександрУ вас,это где?Ирина БеловаСергей, в разных регионах и цены разные. У нас вон тоже по 50 р. картошка. Но, если вспомнить, что в июне она была под 100 р. ...ВДвалерий двойнишниковЗдрав ли будешь, Лександр?ВДвалерий двойнишников...И ДОРОЖЕ!ВДвалерий двойнишников...И ДОРОЖЕ!ВДвалерий двойнишниковВ России...капиталистической!АлександрНе жалусь.Борщь с мясом жена готовит вкусный.АлександрРоссия большая.А то,что она капиталистическая спору нет.Только продукты в ней заметно дешевле,чем в России социалистической.КатеринаГлупо сравнивать стоимость продуктов сегодня и при Советах... Система распределения была совершенно другая. При советах все продукты первым делом шли в общепит. В школьных, рабочих, студенческих столовых, в детсадах БЫЛО ВСЁ дёшево и вкусно. В магазинах - пустые прилавки... Но голодных не было... ведь все либо учились, либо работали. За тунеядство статья была...Сейчас ВСЁ есть... везде... Но дорого и, частенько, сомнительного качества. Но я, как пенсер, предпочитаю жить сегодня... На мясо и молочку цены держатся. Всё сама приготовлю.)Олег СамойловЭто ГДЕ? В Якутске?Олег СамойловХватит свистеть художественно, Катерина! Я в какой уже раз повторяю: Я НИКОГДА НЕ ЖИЛ в СССР! Иль НЕ в том СыСыСыРе жил И НИКОГДА НЕ кормился в советских стоовках как в общепитовских во время командировок по стране,так и в различных ведомственных! Насчет десадов - можно думать, что Вы там периодически подкармливались! Не подскажете ли, в КАКИЕ детские садики забегали покушать? Иь работали в качестве заведующей детсадом? А то ведь КАК здОрово перечислено "... В школьных, рабочих, студенческих столовых, в детсадах..." да с таким пиететом написано, что "...БЫЛО ВСЁ дёшево и вкусно..." - аж в СССР хочется! То-то вся рать, трудившаяся на предприятиях общепита домой возвращалась с сетками-авоськами! Интересно, чего бы ради им эти авоськи КАЖДЫЙ день набивать? И ЗА СЧЕТ КОГО? Теперь про качество корма.На улице Кирова,ныне Мясницкая, была столовка. Самый центр Москвы. Так вот, в этой столовке всегда кормили "замечательной" тушеной капустой, в различные супы "мясо" попадало! Ломтик 3х3 см и толщиной в пару-тройку миллиметров жилы, но НИКАК НЕ мяса! Нет, мяса признаки на этой жиле присутствовали, потому и говорю! Но ужевать бывало весьма проблемно! И в блюда, называвшиеся "ВТОРОЕ", тоже "мясо" присутствовало! Парочка-троечка кусочков 1х1.5х1 см да несколько столовых ложек так называемой подливки - муки пережаренной и крепко переваренной! Хорошо, если лук присутствовал! Качество корма было просто восхитительным! Насчет того, что "...голодных не было..." - кто бы спорил! Хлеб был, макароны/лапша яичная, картошка и капуста - всегда присутствовали! Воды в кранах - в избытке! Посему, голодным в таких ситуациях остаться весьма сложно! Но ведь и сейчас голодных не вдруг-то найти можно! А уж про качество советского корма - людей смешить не надо! И сравнивать с нынешним - ха-ха! При СССР какое бы ни было хреновое качество - все равно жрать прибежишь, а если сейчас в харчевне хреново покормят, то эта харчевня максимум месяц еще протянет, а потом медным тазиком накроется!Villi sherbakА что у нас страна это только Москва. Автор то указал московские цены, а не цены в регионах. Я живу на дальнем Востоке и вчера купил 2 кг картошки привезенной из Иркутска. Так вот цена 1 кг 50 руб, как и приморской картошки. Так что ты свое дороже встав в свое заднее место. Даже на рынке продается по 50 руб.Villi sherbakА в социалистической России можно было купить картофель в магазине полусгнивший. До сих пор помню как нас с предприятия направляли на переборку картофеля и других овощей, чтобы привести более менее съедобное в магазины. И поэтому, чтобы есть нормальный картофель, предприятия посылали свой или арендованный транспорт для покупки картофеля у простых сельских жителей для своих работников. Один раз и самому пришлось съездить на такую закупку. при этом при возвращении пришлось не малую сумму отдать гаишникам, чтобы проехать их посты. Во времена уборки картофеля во многих областях, которые выращивали большой объем картофеля существовал запрет на вывоз картофеля до тех пор, пока не будет выполнен план по сбору картофеля. Ты видимо этого не знаешь, на базы не ходил и всегда был на побегушках у начальства. И об этом именно твоя фамилия и свидетельствует.Александр Фесенко"... можно надеяться, что когда-нибудь подешевеет мясо?" "Надежды юношей питают."АлександрА разве мясо дорого?Сергей РоссиКому как, тебе и Мерседес как великАлександрУ меня нет автомобиля.Зато велосипеды у всей семьи.ВДвалерий двойнишниковАплодирую! Умыл хлопца!!И(Ирина Голота (Болховитинова)А зачем мясо-то? Это же вредно...Потому и цены подняли. Выборы прошли. Теперь каждый за себяАлександрА я люблю мясо.И его полно в магазинах.Какое отношение имеют выборы к ценам?Ирина БеловаНу почему всякий овощ мнит себя ботаником? Понятно, что автор - недалекий человек, но так палиться... Неужто себя совсем не уважает?Владимир ЛисуковАкститесь: дорожает буквально всё, а доходы населения падают. За что боролись, на то и напоролись. Захотелось свободы, получите. Внедрённый капитализм цепко держит всех за горло, он своего не упустит. Если борщ дорогой, то хавайте галушки с салом или щи с крапивой либо кашу с топором.Ирина БеловаВладимир, вперед, на борщевые баррикады! Папа Зю мысленно будет с вами)Владимир ЛисуковЯ баррикады и подобные сборища никогда не посещал, в рядах КПСС состоял, но недолго, с 1988 по 1990 годы, а Зюганова игнорирую. Он не коммунист, а прихвостень. А Вы недалёкая дама со своим тщедушным представлением об общественной жизни. Почитайте на досуге Маркса, может быть и возникнет у Вас просветление.Валера ЮшковЗачем вы тролю отвечаете.Гришаев СергейЭтого? Сам читай - раз делать нечего и повыть только тянет.Не ОнЗахотелось в страну-зону? Так она не борщом знаменита, а Голодомором с "героическим" переходом к дефициту ВСЕГО в процессе "строительства коммунизма". Кстати, "светлое будущее", обещанное и таки, построенное комуняками - стало Настоящим. Наслаждайтесь... другого не будет.ВДвалерий двойнишниковВы про сегодняшнее смутное время?Гришаев СергейЖивёте в 80-90-х? А Россия уже давно впереди)АЛИСАblogerКак вы надоели своим нытьем, все вам не так. Умираете с голоду? Есть выход: веревка дешево стоит.КатеринаИстория показала, что только на "борщевые баррикады" и может народ пойти... Так не надо создавать условия.Владимир ЛисуковУже бы давно повесилась (повесился), чем предлагать другим. Выхухоль и жополиз (жополизка). Пишите, спрятавшись за деградированный псевдоним.АЛИСАblogerА мне с чего вешаться? У меня все ОК, и я не ною. Кстати, и жопу никому не лижу, а просто РАБОТАЮ, чтобы не скулить. И псевдоним у меня не деградированный (если это определение вообще можно отнести к псевдониму), а соответствующий моей концепции.Не ОнНи власть в стране, ни массовый менталитет не поменялись со спуском красного флажка над Кремлем! Нельзя заснуть в тоталитарном СССР, а проснуться в "демократической" России. Разумеется, многое изменилось. Но обусловлены перемены не сменой власти, а захватом ею "всенародной социалистической" собственности и катастрофическим ослаблением страны вследствии расплаты ее интересами правящей КПСС за право и дальше рулить страной, растрачивая ее в своих интересах и для своей защиты... "до последней капли крови".Villi sherbakВыхожу из дома и иду в магазин. Подхожу к центральной улице и жду появления зеленого сигнала. А мимо нескончаемым потоком мимо меня проносятся авто, за рулем которых сидят обнищавшие до некуда россияне. А тут такая беда то. Бензин дорожает, продукты и овощи тоже, но они сволочи каждый день едут и едут куда то.Владимир ЛисуковАкститесь: дорожает буквально всё, а доходы населения падают. За что боролись, на то и напоролись. Захотелось свободы, получите. Внедрённый капитализм цепко держит всех за горло, он своего не упустит. Если борщ дорогой, то хавайте галушки с салом или щи с крапивой либо кашу с топором.АлександрА откуда сведения про падающие доходы?Сергей РоссиИз кармана! Ты думал из Госдепа?)))АлександрА у меня почему-то доходы не падают?Может не там причины ищете?Сергей РоссиТак кажется.Гришаев СергейГришаев СергейАлександрНи разу не удивительно.Главное,что какого "страдальца за народа" не спросишь,"тебе лично чего не хватает?" Ответ обычный :"У меня всё есть,мне за народ горько".Гришаев СергейКстати. На этом сайте трафик с забугорных серваков превышает отечественный. Так что воющие описывают ситуацию у себя верно - и везде всё подорожало. Только в России сдерживанием цен занимаются Государство и Президент.АлександрКогда кажется,креститесь.КатеринаНарод-то у нас молчаливый... до поры до времени. Но если довести, то мало не покажется... НИ-КО-МУ.... Переборщать не надо... и УСЁ будет хорошо.Регина ТолстоброваЯ сама все вырастила на своем участке и теперь у меня и борщ есть с чего сварить, и щи.Сергей РоссиПосади хлопок. Трусов накроишь.Регина ТолстоброваТы придурок, так лечишь лодырь паршивый.Валера ЮшковНе у всех есть земля.Владимир ПлотниковЯ тоже всё сам вырастил. Одна проблема, грядки полоть терпеть ненавижу. А трава в этом году, прёт и прёт. А так нормально. Чистое всё, без пестицидов.Сергей РоссиНу куэню себе поставь. Кастрюль накуешь))Aнатолий РайковА что спорить?Вот цена на морковь.Сергей РоссиЗато справился с выборамиАлександрИ правильно сделал.Честно.Сергей РоссиНу не честнее Чубайс аАлександрА Чубайс тут каким местом?Aнатолий РайковА это цена на картофель.На мытый картофель и так же упакованный цена дешевле.Валера ЮшковДа ничем не рулит шестёрка олигархов.Aнатолий РайковА эти помидоры купили и принесли сегодня.Дата,цена и вес всё есть.И по всем городам и регионам цена будет разная.А я живу в Подмосковье.Гришаев СергейАффтар - какел) Судя по обидке за борщ) Такие же повылазили в обсуждалке)Олег СамойловУпёздку по погонялу талян райкав передай, что пусть он му-му не ебет про цены! Я в Москве знаю места, где булка хлеба в 200 граммов весом стоит всего лишь каких-то сраных 1500 рублей! Морковка с капусточкой - по 350-500 рубликов лежат свободно! Как и бананчики от размера корнишончика до слоновьего бивня в свободной продаже имеются! И икорка как паюсная, так и кабачковая с баклажанной! И цены в четырех-пятизначных цифирях! А еще передай пидору сему рваному, что пусть он засунет эти чеки себе в сраку и ею их обсасывает! Пусть внимательно прочитает "Картофель РАННИЙ"! А еще про морковку мытую и КАЛИБРОВАННУЮ! Но талян райкафф в игнор от меня слинял! Эта мразь, работавшая проводником на почтовых вагонах, при совке пассажиров возила в этих вагонах, пользуясь дефицитом билетов! Народ обирала эта камунячья падаль!Гришаев СергейОт меня говно русофобское, сатанистское тоже бегает и серит на ходу. Чувствуют бляди, что не просто так их хуюжу.Анатолий СтепановА с чем он вообще справился?Гришаев СергейГришаев СергейАнатолий СтепановЯ вот столкнулся с медициной.но высокотехн. не встречал,полный бардак.КатеринаПро МЕДИЦИНУ лучше сегодня не вспоминать...Олег СамойловДа ты чО? При совке медицина лучшеЕ была, угу? Особенно стоматология, верно?Олег СамойловА что, медицина сейчас ни в какие ворота по сравнению с советской не катит?Олег ЩепановРаспустил чиновников и олигархов господин Путин...не боятся они его...они начинают дрожать при слове СТАЛИН)))Гришаев СергейВо где партократы нажировали под крышей усатого уголовника-террориста-неруси русофобской...Владимир ЛисуковДа вы полные оболтусы. Придумываете возврат к бывшему убогому социализму. Я этого никогда не предлагал. Здесь важна не концентрация мыслей к несостоявшемуся социализму, а созданию справедливого общества. А в этом направлении никто не изложил ясной мысли, а только одни осуждения неизвестного. Все принялись осуждать только бывший террор, а настоящий всех устраивает.Олег СамойловНасчет "настоящего",то бишь НЫНЕШНЕГО террора подробнее можно? Иль просто попиздеть?Владимир ЛисуковУже писал и не раз, но не вижу смысла. Я не пишу пустые слова, а констатирую факты, но они пока не доступны общественности.Aнатолий РайковВладимир,а вы эти факты знаете?Или вот нашёл где то,а вы пишете в надежде что вам будут во всём признательны.Фото ниже,я в 16 лет уже знал и мог ремонтировать самостоятельно вот такой агрегат.За рабочий день полностью делал профилактический осмотр и ремонт электрических частей этого тепловоза.Я признаю что сейчас молодёжь знают компьютер лучше меня,но знанием компьютера они только деньги зарабатывают.Не вся молодёжь такая,но много оторваны от общества и от них можно всяких гадостей ожидать. https://youtu.be/SWMjKGRbUZUОлег СамойловЧТО писал? Про нынешний террор?Александр ДенисовА дяде Вове поуху, он только про галоши в СССР знает. Точно делали.ЕНевгений начисАвтора надо к нам в Латвию. Зарплаты меньше чем в России, а цены…! ,,Борщевой набор`` будет стоить больше 12€ Европа! Милости просим на ПМЖОлег СамойловНахера в Латвию! Пусть в Белоруссию приедут и купят картошку по 2 рубля! Свекловку с морковкой по рупьсемьсятдевять! А потом переведут по курсу 3.45 за 100 российских и посчитают, КАК хАрАщЁ жЫвется при самом умелом хозяйственнике, старейшем президенте, с которым советуются все руководители всех ведущих стран мира и которого отдельные долбоебы в России ОЧЕНЬ хотели бы видеть президентом нашей страны!Комментировать
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