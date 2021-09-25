Медвежий угол

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  • Villi sherbak
    Выхожу из дома и иду в магазин. Подхожу к центральной улице и жду появления зеленого сигнала. А мимо нескончаемым пот...Президент не спра...
  • Villi sherbak
    А в социалистической России можно было купить картофель в магазине полусгнивший. До сих пор помню как нас с предприят...Президент не спра...
  • Villi sherbak
    А что у нас страна это только Москва. Автор то указал московские цены, а не цены в регионах. Я живу на дальнем Восток...Президент не спра...

Президент не справился с борщом

Президент не справился с борщом

автор - РОСГОД – Россия. Годы. Дни. Наступила осень, выросла капуста, на прилавке ценник вызывает чувства.

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галина
А где же мясо?
Владимир Петросов
Электорату, "проголосовавшему" за ЕдРо мясо - дурная блажь.
Гришаев Сергей
Иди купи. Или халява и мороженку впридачу?
валерий двойнишников
Зачем мясо...соя я же есть!_))
Александр
Свёкла стоит 22 рубля,картофель около 25 руб.за кило. Всё дешевле,чем во времена Брежнева.Автор-лжец.
Сергей Коротич
У на картофель со свеклой от 50 рублей
Александр
У вас,это где?
Ирина Белова
Сергей, в разных регионах и цены разные. У нас вон тоже по 50 р. картошка. Но, если вспомнить, что в июне она была под 100 р. ...
валерий двойнишников
Здрав ли будешь, Лександр?
валерий двойнишников
...И ДОРОЖЕ!
валерий двойнишников
...И ДОРОЖЕ!
валерий двойнишников
В России...капиталистической!
Александр
Не жалусь.Борщь с мясом жена готовит вкусный.
Александр
Россия большая.А то,что она капиталистическая спору нет.Только продукты в ней заметно дешевле,чем в России социалистической.
Катерина
Глупо сравнивать стоимость продуктов сегодня и при Советах... Система распределения была совершенно другая. При советах все продукты первым делом шли в общепит. В школьных, рабочих, студенческих столовых, в детсадах БЫЛО ВСЁ дёшево и вкусно. В магазинах - пустые прилавки... Но голодных не было... ведь все либо учились, либо работали. За тунеядство статья была...Сейчас ВСЁ есть... везде... Но дорого и, частенько, сомнительного качества. Но я, как пенсер, предпочитаю жить сегодня... На мясо и молочку цены держатся. Всё сама приготовлю.)
Олег Самойлов
Это ГДЕ? В Якутске?
Олег Самойлов
Хватит свистеть художественно, Катерина! Я в какой уже раз повторяю: Я НИКОГДА НЕ ЖИЛ в СССР! Иль НЕ в том СыСыСыРе жил И НИКОГДА НЕ кормился в советских стоовках как в общепитовских во время командировок по стране,так и в различных ведомственных! Насчет десадов - можно думать, что Вы там периодически подкармливались! Не подскажете ли, в КАКИЕ детские садики забегали покушать? Иь работали в качестве заведующей детсадом? А то ведь КАК здОрово перечислено "... В школьных, рабочих, студенческих столовых, в детсадах..." да с таким пиететом написано, что "...БЫЛО ВСЁ дёшево и вкусно..." - аж в СССР хочется! То-то вся рать, трудившаяся на предприятиях общепита домой возвращалась с сетками-авоськами! Интересно, чего бы ради им эти авоськи КАЖДЫЙ день набивать? И ЗА СЧЕТ КОГО? Теперь про качество корма.На улице Кирова,ныне Мясницкая, была столовка. Самый центр Москвы. Так вот, в этой столовке всегда кормили "замечательной" тушеной капустой, в различные супы "мясо" попадало! Ломтик 3х3 см и толщиной в пару-тройку миллиметров жилы, но НИКАК НЕ мяса! Нет, мяса признаки на этой жиле присутствовали, потому и говорю! Но ужевать бывало весьма проблемно! И в блюда, называвшиеся "ВТОРОЕ", тоже "мясо" присутствовало! Парочка-троечка кусочков 1х1.5х1 см да несколько столовых ложек так называемой подливки - муки пережаренной и крепко переваренной! Хорошо, если лук присутствовал! Качество корма было просто восхитительным! Насчет того, что "...голодных не было..." - кто бы спорил! Хлеб был, макароны/лапша яичная, картошка и капуста - всегда присутствовали! Воды в кранах - в избытке! Посему, голодным в таких ситуациях остаться весьма сложно! Но ведь и сейчас голодных не вдруг-то найти можно! А уж про качество советского корма - людей смешить не надо! И сравнивать с нынешним - ха-ха! При СССР какое бы ни было хреновое качество - все равно жрать прибежишь, а если сейчас в харчевне хреново покормят, то эта харчевня максимум месяц еще протянет, а потом медным тазиком накроется!
Villi sherbak
А что у нас страна это только Москва. Автор то указал московские цены, а не цены в регионах. Я живу на дальнем Востоке и вчера купил 2 кг картошки привезенной из Иркутска. Так вот цена 1 кг 50 руб, как и приморской картошки. Так что ты свое дороже встав в свое заднее место. Даже на рынке продается по 50 руб.
Villi sherbak
А в социалистической России можно было купить картофель в магазине полусгнивший. До сих пор помню как нас с предприятия направляли на переборку картофеля и других овощей, чтобы привести более менее съедобное в магазины. И поэтому, чтобы есть нормальный картофель, предприятия посылали свой или арендованный транспорт для покупки картофеля у простых сельских жителей для своих работников. Один раз и самому пришлось съездить на такую закупку. при этом при возвращении пришлось не малую сумму отдать гаишникам, чтобы проехать их посты. Во времена уборки картофеля во многих областях, которые выращивали большой объем картофеля существовал запрет на вывоз картофеля до тех пор, пока не будет выполнен план по сбору картофеля. Ты видимо этого не знаешь, на базы не ходил и всегда был на побегушках у начальства. И об этом именно твоя фамилия и свидетельствует.
Александр Фесенко
"... можно надеяться, что когда-нибудь подешевеет мясо?" "Надежды юношей питают."
Александр
А разве мясо дорого?
Сергей Росси
Кому как, тебе и Мерседес как велик
Александр
У меня нет автомобиля.Зато велосипеды у всей семьи.
валерий двойнишников
Аплодирую! Умыл хлопца!!
Ирина Голота (Болховитинова)
А зачем мясо-то? Это же вредно...Потому и цены подняли. Выборы прошли. Теперь каждый за себя
Александр
А я люблю мясо.И его полно в магазинах.Какое отношение имеют выборы к ценам?
Ирина Белова
Ну почему всякий овощ мнит себя ботаником? Понятно, что автор - недалекий человек, но так палиться... Неужто себя совсем не уважает?
Владимир Лисуков
Акститесь: дорожает буквально всё, а доходы населения падают. За что боролись, на то и напоролись. Захотелось свободы, получите. Внедрённый капитализм цепко держит всех за горло, он своего не упустит. Если борщ дорогой, то хавайте галушки с салом или щи с крапивой либо кашу с топором.
Ирина Белова
Владимир, вперед, на борщевые баррикады! Папа Зю мысленно будет с вами)
Владимир Лисуков
Я баррикады и подобные сборища никогда не посещал, в рядах КПСС состоял, но недолго, с 1988 по 1990 годы, а Зюганова игнорирую. Он не коммунист, а прихвостень. А Вы недалёкая дама со своим тщедушным представлением об общественной жизни. Почитайте на досуге Маркса, может быть и возникнет у Вас просветление.
Валера Юшков
Зачем вы тролю отвечаете.
Гришаев Сергей
Этого? Сам читай - раз делать нечего и повыть только тянет.
Не Он
Захотелось в страну-зону? Так она не борщом знаменита, а Голодомором с "героическим" переходом к дефициту ВСЕГО в процессе "строительства коммунизма". Кстати, "светлое будущее", обещанное и таки, построенное комуняками - стало Настоящим. Наслаждайтесь... другого не будет.
валерий двойнишников
Вы про сегодняшнее смутное время?
Гришаев Сергей
Живёте в 80-90-х? А Россия уже давно впереди)
АЛИСАbloger
Как вы надоели своим нытьем, все вам не так. Умираете с голоду? Есть выход: веревка дешево стоит.
Катерина
История показала, что только на "борщевые баррикады" и может народ пойти... Так не надо создавать условия.
Владимир Лисуков
Уже бы давно повесилась (повесился), чем предлагать другим. Выхухоль и жополиз (жополизка). Пишите, спрятавшись за деградированный псевдоним.
АЛИСАbloger
А мне с чего вешаться? У меня все ОК, и я не ною. Кстати, и жопу никому не лижу, а просто РАБОТАЮ, чтобы не скулить. И псевдоним у меня не деградированный (если это определение вообще можно отнести к псевдониму), а соответствующий моей концепции.
Не Он
Ни власть в стране, ни массовый менталитет не поменялись со спуском красного флажка над Кремлем! Нельзя заснуть в тоталитарном СССР, а проснуться в "демократической" России. Разумеется, многое изменилось. Но обусловлены перемены не сменой власти, а захватом ею "всенародной социалистической" собственности и катастрофическим ослаблением страны вследствии расплаты ее интересами правящей КПСС за право и дальше рулить страной, растрачивая ее в своих интересах и для своей защиты... "до последней капли крови".
Villi sherbak
Выхожу из дома и иду в магазин. Подхожу к центральной улице и жду появления зеленого сигнала. А мимо нескончаемым потоком мимо меня проносятся авто, за рулем которых сидят обнищавшие до некуда россияне. А тут такая беда то. Бензин дорожает, продукты и овощи тоже, но они сволочи каждый день едут и едут куда то.
Владимир Лисуков
Акститесь: дорожает буквально всё, а доходы населения падают. За что боролись, на то и напоролись. Захотелось свободы, получите. Внедрённый капитализм цепко держит всех за горло, он своего не упустит. Если борщ дорогой, то хавайте галушки с салом или щи с крапивой либо кашу с топором.
Александр
А откуда сведения про падающие доходы?
Сергей Росси
Из кармана! Ты думал из Госдепа?)))
Александр
А у меня почему-то доходы не падают?Может не там причины ищете?
Сергей Росси
Так кажется.
Гришаев Сергей
Гришаев Сергей
Александр
Ни разу не удивительно.Главное,что какого "страдальца за народа" не спросишь,"тебе лично чего не хватает?" Ответ обычный :"У меня всё есть,мне за народ горько".
Гришаев Сергей
Кстати. На этом сайте трафик с забугорных серваков превышает отечественный. Так что воющие описывают ситуацию у себя верно - и везде всё подорожало. Только в России сдерживанием цен занимаются Государство и Президент.
Александр
Когда кажется,креститесь.
Катерина
Народ-то у нас молчаливый... до поры до времени. Но если довести, то мало не покажется... НИ-КО-МУ.... Переборщать не надо... и УСЁ будет хорошо.
Регина Толстоброва
Я сама все вырастила на своем участке и теперь у меня и борщ есть с чего сварить, и щи.
Сергей Росси
Посади хлопок. Трусов накроишь.
Регина Толстоброва
Ты придурок, так лечишь лодырь паршивый.
Валера Юшков
Не у всех есть земля.
Владимир Плотников
Я тоже всё сам вырастил. Одна проблема, грядки полоть терпеть ненавижу. А трава в этом году, прёт и прёт. А так нормально. Чистое всё, без пестицидов.
Сергей Росси
Ну куэню себе поставь. Кастрюль накуешь))
Aнатолий Райков
А что спорить?Вот цена на морковь.
Сергей Росси
Зато справился с выборами
Александр
И правильно сделал.Честно.
Сергей Росси
Ну не честнее Чубайс а
Александр
А Чубайс тут каким местом?
Aнатолий Райков
А это цена на картофель.На мытый картофель и так же упакованный цена дешевле.
Валера Юшков
Да ничем не рулит шестёрка олигархов.
Aнатолий Райков
А эти помидоры купили и принесли сегодня.Дата,цена и вес всё есть.И по всем городам и регионам цена будет разная.А я живу в Подмосковье.
Гришаев Сергей
Аффтар - какел) Судя по обидке за борщ) Такие же повылазили в обсуждалке)
Олег Самойлов
Упёздку по погонялу талян райкав передай, что пусть он му-му не ебет про цены! Я в Москве знаю места, где булка хлеба в 200 граммов весом стоит всего лишь каких-то сраных 1500 рублей! Морковка с капусточкой - по 350-500 рубликов лежат свободно! Как и бананчики от размера корнишончика до слоновьего бивня в свободной продаже имеются! И икорка как паюсная, так и кабачковая с баклажанной! И цены в четырех-пятизначных цифирях! А еще передай пидору сему рваному, что пусть он засунет эти чеки себе в сраку и ею их обсасывает! Пусть внимательно прочитает "Картофель РАННИЙ"! А еще про морковку мытую и КАЛИБРОВАННУЮ! Но талян райкафф в игнор от меня слинял! Эта мразь, работавшая проводником на почтовых вагонах, при совке пассажиров возила в этих вагонах, пользуясь дефицитом билетов! Народ обирала эта камунячья падаль!
Гришаев Сергей
От меня говно русофобское, сатанистское тоже бегает и серит на ходу. Чувствуют бляди, что не просто так их хуюжу.
Анатолий Степанов
А с чем он вообще справился?
Гришаев Сергей
Гришаев Сергей
Анатолий Степанов
Я вот столкнулся с медициной.но высокотехн. не встречал,полный бардак.
Катерина
Про МЕДИЦИНУ лучше сегодня не вспоминать...
Олег Самойлов
Да ты чО? При совке медицина лучшеЕ была, угу? Особенно стоматология, верно?
Олег Самойлов
А что, медицина сейчас ни в какие ворота по сравнению с советской не катит?
Олег Щепанов
Распустил чиновников и олигархов господин Путин...не боятся они его...они начинают дрожать при слове СТАЛИН)))
Гришаев Сергей
Во где партократы нажировали под крышей усатого уголовника-террориста-неруси русофобской...
Владимир Лисуков
Да вы полные оболтусы. Придумываете возврат к бывшему убогому социализму. Я этого никогда не предлагал. Здесь важна не концентрация мыслей к несостоявшемуся социализму, а созданию справедливого общества. А в этом направлении никто не изложил ясной мысли, а только одни осуждения неизвестного. Все принялись осуждать только бывший террор, а настоящий всех устраивает.
Олег Самойлов
Насчет "настоящего",то бишь НЫНЕШНЕГО террора подробнее можно? Иль просто попиздеть?
Владимир Лисуков
Уже писал и не раз, но не вижу смысла. Я не пишу пустые слова, а констатирую факты, но они пока не доступны общественности.
Aнатолий Райков
Владимир,а вы эти факты знаете?Или вот нашёл где то,а вы пишете в надежде что вам будут во всём признательны.Фото ниже,я в 16 лет уже знал и мог ремонтировать самостоятельно вот такой агрегат.За рабочий день полностью делал профилактический осмотр и ремонт электрических частей этого тепловоза.Я признаю что сейчас молодёжь знают компьютер лучше меня,но знанием компьютера они только деньги зарабатывают.Не вся молодёжь такая,но много оторваны от общества и от них можно всяких гадостей ожидать. https://youtu.be/SWMjKGRbUZU
Олег Самойлов
ЧТО писал? Про нынешний террор?
Александр Денисов
А дяде Вове поуху, он только про галоши в СССР знает. Точно делали.
евгений начис
Автора надо к нам в Латвию. Зарплаты меньше чем в России, а цены…! ,,Борщевой набор`` будет стоить больше 12€ Европа! Милости просим на ПМЖ
Олег Самойлов
Нахера в Латвию! Пусть в Белоруссию приедут и купят картошку по 2 рубля! Свекловку с морковкой по рупьсемьсятдевять! А потом переведут по курсу 3.45 за 100 российских и посчитают, КАК хАрАщЁ жЫвется при самом умелом хозяйственнике, старейшем президенте, с которым советуются все руководители всех ведущих стран мира и которого отдельные долбоебы в России ОЧЕНЬ хотели бы видеть президентом нашей страны!

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