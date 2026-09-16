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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В НХЛ вступили в силу условия нового коллективного соглашения. Максимальный срок контракта – 7 лет, доля подписных бонусов – не более 60% от общей суммы

В ночь на 16 сентября в НХЛ вступило в силу новое коллективное соглашение. Оно будет действовать вплоть до 15 сентября 2030 года.

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