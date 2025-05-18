Вот почему одни живут счастливо, а другие постоянно страдают

Нередко наблюдается ситуация, когда люди, находящиеся в схожих обстоятельствах, демонстрируют совершенно разное отношение к жизни: один излучает радость, а другой пребывает в мрачном и подавленном состоянии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии