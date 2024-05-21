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Премьер Польши Туск: арестованы 9 человек по обвинению в диверсиях и саботаже по заказу РФ

Премьер Польши Туск: арестованы 9 человек по обвинению в диверсиях и саботаже по заказу РФ

Чиновник уточнил, что речь идет об «избиениях, поджогах и попытках поджога».Премьер-министр Польщи Роберт Туск заявил, что в стране арестованы девять человек, которых обвиняют в саботаже и диверсиях, якобы совершенных по заказу России.

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