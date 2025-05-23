ВСУ планировали взорвать ТЭС: железный купол предотвратил страшное ЧП

По данным ведомства, российские военные уничтожили четыре ударных беспилотных летательных аппарата, направленных на критически важный энергетический объект, обеспечивающий электроснабжение нескольких районов региона.
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