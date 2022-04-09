Карлос Сайнс: «Возникла проблема со стартером – пришлось все делать в спешке, и на быстрый круг я ушел на холодной резине»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии. Сайнс объяснил, что причиной неудачного выступления стали механические проблемы.

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