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Захарова оценила заявление МИД ФРГ о Бербок, которую не встретили в Малайзии

Захарова оценила заявление МИД ФРГ о Бербок, которую не встретили в Малайзии

ТАСС/Софья Сандурская Недоразумение с неправильной парковкой самолета главы МИД ФРГ Анналены Бербок, из-за которого ее никто не встретил в аэропорту во время официального визита, привело к тому, весь мир узнал, что подобный прием ей оказали в Малайзии, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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