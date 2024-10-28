Захарова оценила заявление МИД ФРГ о Бербок, которую не встретили в Малайзии

ТАСС/Софья Сандурская Недоразумение с неправильной парковкой самолета главы МИД ФРГ Анналены Бербок, из-за которого ее никто не встретил в аэропорту во время официального визита, привело к тому, весь мир узнал, что подобный прием ей оказали в Малайзии, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.