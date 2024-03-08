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Нижегородская правда

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Председатель Гордумы Олег Лавричев поздравил нижегородок с 8 марта

Председатель Гордумы Олег Лавричев поздравил нижегородок с 8 марта

Дорогие нижегородки! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!  Для мужчин 8 марта – прекрасный повод подарить милым дамам свое внимание и заботу, поблагодарить за понимание, умение быть сильными, терпимыми к недостаткам окружающих, не унывать по пустякам, поддерживать в трудную минуту, вдохновлять на преодоление себя и достижение высоких целей! Природа наградила женщин самыми лучшими человеческими качествами, благодаря проявлению которых наш мир продолжает жить! Пусть это светлый весенний праздник запомнится вам приятными сюрпризами, радостью и теплотой долгожданных встреч с дорогими сердцу людьми! Желаю вам солнечного настроения, счастья, здоровья, успехов в делах, семейного согласия, любви, добра и благополучия! С уважением, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

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