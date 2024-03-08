Председатель Гордумы Олег Лавричев поздравил нижегородок с 8 марта

Дорогие нижегородки! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем! Для мужчин 8 марта – прекрасный повод подарить милым дамам свое внимание и заботу, поблагодарить за понимание, умение быть сильными, терпимыми к недостаткам окружающих, не унывать по пустякам, поддерживать в трудную минуту, вдохновлять на преодоление себя и достижение высоких целей! Природа наградила женщин самыми лучшими человеческими качествами, благодаря проявлению которых наш мир продолжает жить! Пусть это светлый весенний праздник запомнится вам приятными сюрпризами, радостью и теплотой долгожданных встреч с дорогими сердцу людьми! Желаю вам солнечного настроения, счастья, здоровья, успехов в делах, семейного согласия, любви, добра и благополучия! С уважением, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.