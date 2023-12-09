Россиянам посоветовали покупать квартиры на Бали: причины

МОСКВА, 9 декабря, ФедералПресс. По сравнению с прошлым годом квартиры на Бали поднялись в цене на 17 %, поэтому россиянам при наличии свободных денег лучше вложиться в недвижимость данного региона, заявил генеральный директор агентства недвижимости Homeapp Алексей Игошин.
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