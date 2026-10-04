Модернизация Су-57: а вообще как надо было?

Главное в тезисах: Очередная партия Су-57: Объединённая авиастроительная корпорация передала ВКС России новые истребители пятого поколения в «обновлённой технической конфигурации», сформированной с учётом боевого опыта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым