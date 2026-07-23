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Постпредство России при ЕС пообещало ответ на 21-й пакет антироссийских санкций

Постпредство России при ЕС пообещало ответ на 21-й пакет антироссийских санкций

Постпредство России при ЕС пообещало ответ на принятие нового пакета антироссийских санкций. «Подтверждаем, что враждебные односторонние принудительные меры ЕС против нашей страны получат действенный и адекватный ответ России», — говорится в комментарии постпредства.

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