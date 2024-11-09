Вильфанд сообщил об ураганном ветре в ряде российских регионов

МОСКВА, 9 ноября, ФедералПресс. Ураганы накроют ряд российских регионов на текущих выходных. Порывистый ветер ожидается на побережье Мурманской области, в горах Алтая, а также в Сибирском, Приволжском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах.