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Telegraph: Британия рассчитывает, что Байден разрешит удары вглубь России

Telegraph: Британия рассчитывает, что Байден разрешит удары вглубь России

Власти Великобритании рассчитывают, что действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден до истечения срока своих полномочий разрешит украинские удары вглубь территории Российской Федерации западными дальнобойными ракетами.

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