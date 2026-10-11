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Лев Поляков одобрил поездку сына в Доминикану, а потом годами винил себя за его исчезновение

Лев Поляков одобрил поездку сына в Доминикану, а потом годами винил себя за его исчезновение

26 января 2001 года умер Лев Поляков. Зрители помнят его как Анисима Шатрова из «Теней исчезают в полдень», но последние годы жизни актёра были связаны уже не с кино.

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