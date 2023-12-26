Цыганова резко высказалась о «голой» вечеринке Ивлеевой: «Зажрались, продали честь»

МОСКВА, 26 декабря, ФедералПресс. «Голая» вечеринка Насти Ивлеевой вызвала бурную реакцию. Общественные деятели и селебрити раскритиковали организаторшу и гостей, которые развлекались в полуобнаженном виде.
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