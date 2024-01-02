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ХАМАС усилит атаки на всех фронтах в ответ на убийство главы политбюро в Бейруте

ХАМАС усилит атаки на всех фронтах в ответ на убийство главы политбюро в Бейруте

Палестинское движение ХАМАС заявило о планах усилить атаки против Израиля по всем фронтам. Такое решение было принято в ответ на убийство заместителя главы политбюро организации Салеха аль-Арури в Бейруте, говорится в соцсетях движения.

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