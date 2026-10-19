Рубио: Трамп допустил российский дизель на рынок ради интересов США Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Breitbart News заявил, что решение по российской дизельной сделке продиктовано выгодой для Америки, а не желанием помочь Москве или навредить Киеву.