Смоленским водителям напомнили о продлении прав на вождение

Соответствующее постановление правительства страны для регионов, в том числе для Смоленской области, уже вступило в силу Срок действия истекших водительских удостоверений продлевается на три года, напомнило смолянам региональное управление ГИБДД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии