Военнослужащие инженерно-саперных подразделений гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии обезвредили мину, которую украинские боевики сбросили с тяжелого гексакоптера «Баба Яга» на проселочную дорогу в Глушковском районе Курской области.
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