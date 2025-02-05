Смертельное ДТП произошло ночью 5 февраля в Бахчисарайском районе

В Бахчисарайском районе Госавтоинспекция выясняет обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло минувшей ночью, 5 февраля, в 02:50, неподалеку от села Приятное свидание на автодороге «Таврида Керчь — Симферополь — Севастополь».
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