Российский боец сбивает вражеский дрон из дробовика. Интересно, что радиодатчик обнаружил "птицу" с опозданием.
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Российский боец сбивает вражеский дрон из дробовика. Интересно, что радиодатчик обнаружил "птицу" с опозданием.
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