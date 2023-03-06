Победители первых гонок всех сезонов с 2017-го становились вице-чемпионами. Гран-при Бахрейна-2023 выиграл Ферстаппен

Статистика «Формулы-1» последних лет дает шанс на то, что чемпион мира в 2023 году сменится. Гонщик «Ред Булл» и обладатель двух последних титулов Макс Ферстаппен выиграл первую гонку сезона-2023 – Гран-при Бахрейна.
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