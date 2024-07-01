Экс-чиновник правительства ХМАО попал под санкции ЕС, Собянин сделает подарок Когалыму: главное за неделю

Экс-вице-губернатор ХМАО — директор окружного департамента экономического развития Николай Милькис попал в обновленный санкционный список Евросоюза, а мэр Москвы Сергей Собянин выделит деньги на реконструкцию сквера в Когалыме.
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