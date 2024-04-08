История и обряды Отдание Праздника Благовещение Пресвятой Богородицы 8 апреля 2024 года Владислав ВислНепосредственно за днем Благовещения следует праздник, известный как Отдание Благовещения Пресвятой Богородицы.
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