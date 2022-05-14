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В Петербурге заводу «Киров-Энергомаш» выделят 200 млн на закупку оборудования

В Петербурге заводу «Киров-Энергомаш» выделят 200 млн на закупку оборудования

Оборудование будет приобретено в лизинг по программе модернизации. Фонд развития промышленности Петербурга одобрил предоставление АО «Завод «Киров-Энергомаш», входящему в ГК «Кировский завод», займа на 200 млн рублей на покупку оборудования для производства продукции для атомной отрасли, Как рассказали в Смольном, оборудование будет приобретено в лизинг по программе модернизации действующего производства и позволит предприятию увеличить объём выпуска продукции, а также снизить зависимость от поставок импортных комплектующих.

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