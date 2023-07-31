Полякам надоели "соседи-мигранты" с восточных границ. Футбольные болельщики первыми вывесили баннеры "про это"

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На одной из игр польской премьер-лиги болельщики из Вроцлава развернули антиукраинские плакаты. "Украинцы убивали детей на Волыни", "80 лет позорного молчания позади. Волынь-43"- такие и еще более резкие баннеры появились на трибунах во время матча между командами "Сленск Вроцлав" и "Заглембе Любин". Это не первый раз, когда вроцлавские болельщики выдвигают антиукраинские лозунги. В марте их клуб уже штрафовали на 15 000 злотых за транспарант с надписью: "Это не наша война" . А в октябре прошлого года они призывали "остановить украинизацию Польши". В этот раз на одной из трибун группа болельщиков развернула огромную красную надпись на черном фоне: "Волынь '43". Буквы были нарисованы таким образом, чтобы показать капающую кровь. Также болельщики вывесили много других, более мелких баннеров, например, "Остановить украинизацию Польши", "Украинцы убивали детей на Волыни", "е... УПА" и "Бандеровские курвы". (с)