Волгоградские полицейские и общественники приняли участие в Международной акции «Георгиевская ленточка»

Сегодня стартовала ежегодная Международная акция «Георгиевская ленточка». В храме «Похвалы Пресвятой Богородицы» член Общественного совета при Управлении МВД России по городу Волгограду отец Евгений Катаев после молебна освятил георгиевские ленты, которые дорожные полицейские и общественник раздали автолюбителям.
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