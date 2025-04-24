Волгоградские полицейские и общественники приняли участие в Международной акции «Георгиевская ленточка»

Сегодня стартовала ежегодная Международная акция «Георгиевская ленточка». В храме «Похвалы Пресвятой Богородицы» член Общественного совета при Управлении МВД России по городу Волгограду отец Евгений Катаев после молебна освятил георгиевские ленты, которые дорожные полицейские и общественник раздали автолюбителям.