«Тампа» проиграла 3 матча подряд в турне по Канаде с общей разницей 6:15

«Тампа» проиграла 3 матча подряд в турне по Канаде с общей разницей 6:15. Сегодня «Лайтнинг» уступили «Эдмонтону» (1:4), до этого – «Виннипегу» (4:7) и «Калгари» (1:4).

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