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Кадровые перестановки нанесли Зеленскому необратимый ущерб - СМИ

Кадровые перестановки нанесли Зеленскому необратимый ущерб - СМИ

Масштабные перестановки в правительстве Украины, инициированные Владимиром Зеленским этим летом, нанесли ему необратимый политический ущерб и привели к прямому вызову со стороны населения, говорится в статье Foreign Affairs .

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