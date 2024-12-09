В новогодние каникулы можно и сэкономить. Правда, для этого надо уехать из дома. Как сделать перерасчет за услуги ЖКХ после Нового года и заплатить меньше.
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В новогодние каникулы можно и сэкономить. Правда, для этого надо уехать из дома. Как сделать перерасчет за услуги ЖКХ после Нового года и заплатить меньше.