В День лифтовика в России 1 февраля 2024 года профессионалы получают поздравления Юлия СыромятниковаКаждый год, 1 февраля, наши соотечественники отмечают уникальный профессиональный праздник — День лифтовика.
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