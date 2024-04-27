Россия выйдет победителем в войне с Украиной, считает военный эксперт лейтенант Дэниел Дэвис. Он выступил на канале GBN America, где обсудил с Джейкобом Рис-Моггом последнюю демонстрацию поддержки Украины со стороны США.
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