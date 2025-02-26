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Царьград

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ТАСС: заградотряды ВСУ действуют на всех участках Курского фронта

ТАСС: заградотряды ВСУ действуют на всех участках Курского фронта

Заградительные отряды ВСУ не дают рядовым военным покидать боевые позиции в Курской области.Заградительные отряды ВСУ действуют на всем курском фронте, преграждая пути отступления украинских военных с позиций.

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