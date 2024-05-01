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За рулем

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Какое моторное масло выбрать для китайских автомобилей

Какое моторное масло выбрать для китайских автомобилей

За последние два года доля китайских машин на рынке увеличилась почти вдвое. Их владельцы при действующей гарантии предпочитают обслуживать свои авто у официальных дилеров и именно им доверяют выбор моторного масла, пояснил в своем материале эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.

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