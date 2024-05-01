Какое моторное масло выбрать для китайских автомобилей

За последние два года доля китайских машин на рынке увеличилась почти вдвое. Их владельцы при действующей гарантии предпочитают обслуживать свои авто у официальных дилеров и именно им доверяют выбор моторного масла, пояснил в своем материале эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.