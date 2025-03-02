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Мода и Шоу-бизнес

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«Аж истерика началась!»: Волочкова рассказала о необычном подарке на 8 марта

«Аж истерика началась!»: Волочкова рассказала о необычном подарке на 8 марта

Анастасия Волочкова вспомнила, как получила необычный подарок на 8 марта. Вместо традиционного букета цветов балерина обнаружила в подарочной коробке с красивым бантом котенка шотландской вислоухой породы.

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