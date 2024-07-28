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В параде ко дню ВМФ поучаствуют до 200 кораблей

В параде ко дню ВМФ поучаствуют до 200 кораблей

Главное торжественное мероприятие пройдет в Петербурге. В Главном военно-морском параде и торжественных мероприятиях, посвященных Дню Военно-Морского Флота РФ, примут участие до 200 кораблей и судов различных классов, уточнили в Минобороны РФ.

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