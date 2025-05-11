Группа ВСУ пропала без вести. Врага поглотили леса Тёткино: Как это было, показал военкор Рожин

Военкор Рожин: Сорвавших перемирие боевиков ВСУ ликвидировали у ТёткиноЭксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин узнал, что случилось с вэсэушниками, попытавшимися зайти в населённый пункт Тёткино Курской области.
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