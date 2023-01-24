Совет на сто рублей

Знаменитый московский терапевт конца XIX века Григорий Захарьин прославился не только тем, что любил конфеты и резко разговаривал с пациентами, но еще и занятными советами, которые давал вроде бы невпопад, но почему-то всегда попадал в точку.
Знаменитый московский терапевт конца XIX века Григорий Захарьин прославился не только тем, что любил конфеты и резко разговаривал с пациентами, но еще и занятными советами, которые давал вроде бы невпопад, но почему-то всегда попадал в точку.
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