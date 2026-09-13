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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Козловский об ошибке в дорожке шагов: «В США нам сказали, что дорожка was something special. Развлекли публику, хотя лучше бы так ее не развлекали»

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали об ошибке в дорожке шагов на турнире John Nicks Pairs International в США.

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