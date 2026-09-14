Аналитик Луцевич: ситуация для Украины куда сложнее, чем просто дефицит бюджета

Ситуация для Украины «гораздо сложнее», чем просто дефицит бюджета. Об этом заявила глава Украинского форума в британском аналитическом центре Chatham House (Королевский институт международных отношений) в Лондоне и украинский политический аналитик Орыся Луцевич, пишет Washington Post (WP).