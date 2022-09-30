Позитив для оптимистов

3 266 подписчиков

Западных наемников завлекают на Украину двойным тарифом

Западных наемников завлекают на Украину двойным тарифом

Дарья Волкова На западном портале, предлагающем контракты людям с боевым опытом, появилось объявление: работа на Украине с расценками одна-две тысячи долларов за день.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх