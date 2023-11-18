На Госуслуги предложили добавить сим-карты. В целях борьбы с телефонными мошенниками

На портале Госуслуг может появиться информация о зарегистрированных на пользователя сим-картах, чтобы каждый мог убедиться в отсутствии лишнихКак сообщает «Коммерсантъ», Минцифры предлагает создать на Госуслугах раздел, в котором будет указано, какие сим-карты зарегистрированы на пользователя.
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