На Госуслуги предложили добавить сим-карты. В целях борьбы с телефонными мошенниками

На портале Госуслуг может появиться информация о зарегистрированных на пользователя сим-картах, чтобы каждый мог убедиться в отсутствии лишнихКак сообщает «Коммерсантъ», Минцифры предлагает создать на Госуслугах раздел, в котором будет указано, какие сим-карты зарегистрированы на пользователя.