Телеведущая Светлана Зейналова опубликовала фото с особенной дочерью

"Сегодня моей новой жизни 16 лет! Тогда родилась новая гражданка России Александра, и в эту же секунду родилась ее мама Света, которая начала новое удивительное путешествие под названием "быть мамой ребенка".
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