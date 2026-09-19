Резаи сообщил, что Иран выставил США семь условий для начала любых переговоров

Иран представил США семь условий для начала любых переговоров между двумя странами. Об этом в социальной сети X сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи.
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