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  • спивак виктор
    срок +500 тыщ штрафа(ведь деньги на квартиру были ) семью и 500 голов с семьями на родину!вызвать посла и вздрючить д...Царьград. "Я вас ...
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По 20 млн на квартиры мигрантам. Быстрыкин в бешенстве: почему не уволили мэра Мытищ

По 20 млн на квартиры мигрантам. Быстрыкин в бешенстве: почему не уволили мэра Мытищ

NEWS.ru Наталья Шатохина/NEWS.ru Глава СК РФ Александр Бастрыкин обрушился с критикой на должностных лиц, выдающих жилищные сертификаты семьям мигрантов.

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Комментарии
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Владимир Тимошков
Таких чиономордов и помощников просто расстреливать с конфискацией.
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1 д.
Vladimir Lioubimcev
Точно как по классике... &quot;ХАНЖА, СУДАРЬ!! ...... ЧУЖИХ ОДАРИВАЕТ, А СВОИХ ПОЕДОМ ЕСТ&quot;...
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1 д.
Константин Самарин
Один Бастрыкин не в силах противомтоять организованной властной мафии под названием &quot;Единая Россия&quot;, которая и решает, в какое руководящее кресло какого своего резидента посадить.
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22 час.
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