По 20 млн на квартиры мигрантам. Быстрыкин в бешенстве: почему не уволили мэра Мытищ

Таких чиономордов и помощников просто расстреливать с конфискацией.

Точно как по классике... "ХАНЖА, СУДАРЬ!! ...... ЧУЖИХ ОДАРИВАЕТ, А СВОИХ ПОЕДОМ ЕСТ"...

Константин Самарин

Один Бастрыкин не в силах противомтоять организованной властной мафии под названием "Единая Россия", которая и решает, в какое руководящее кресло какого своего резидента посадить.