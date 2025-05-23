NEWS.ru Наталья Шатохина/NEWS.ru Глава СК РФ Александр Бастрыкин обрушился с критикой на должностных лиц, выдающих жилищные сертификаты семьям мигрантов.
По 20 млн на квартиры мигрантам. Быстрыкин в бешенстве: почему не уволили мэра Мытищ
Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Таких чиономордов и помощников просто расстреливать с конфискацией.
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1 д.
Vladimir Lioubimcev
Точно как по классике... "ХАНЖА, СУДАРЬ!! ...... ЧУЖИХ ОДАРИВАЕТ, А СВОИХ ПОЕДОМ ЕСТ"...
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1 д.
Константин Самарин
Один Бастрыкин не в силах противомтоять организованной властной мафии под названием "Единая Россия", которая и решает, в какое руководящее кресло какого своего резидента посадить.
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22 час.
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