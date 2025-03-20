В Энгельсе из-за пожара на аэродроме эвакуируют живущих рядом с ним горожан

В городе Энгельс, подвергшемся минувшей ночью атаке украинских дронов, из-за возгорания на аэродроме решено эвакуировать жителей расположенных рядом с ним СНТ, сообщил в своем Telegram-канале глава Саратовской области Роман Бусаргин.
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