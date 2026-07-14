"От ударов по портам до блокады моря": Жаворонков о новой стратегии в Черноморском регионе

Историк флота, эксперт по ВМФ России и военному кораблестроению Дмитрий Жаворонков рассказал о возможных целях атак, роли беспилотников, ракетного оружия и безэкипажных катеров, а также анализирует заявления о возможных ответных мерах в отношении украинского судоходства.
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