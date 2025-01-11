PDW против дронов: персональное оружие самообороны в новом качестве Пистолет-пулемёт (ПП) против дронов?Казалось бы – это абсурд, но не всё так просто.
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PDW против дронов: персональное оружие самообороны в новом качестве Пистолет-пулемёт (ПП) против дронов?Казалось бы – это абсурд, но не всё так просто.
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